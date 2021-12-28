Кадровая политика власти направлена против интересов Украины, - Бурмич

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолия Бурмича на телеканале LIVE.

"Профессионал и высококвалифицированный человек всегда будет действовать в рамках закона и в интересах государства. И если бы у нас были профессионалы у власти, то не было бы ни незаконных санкций, ни закрытия СМИ, ни политических преследований", - заявил парламентарий.

Бурмич также уверен, что непрофессионализм во власти ведёт к печальным последствиям в государстве.

"Кадровая политика, которая ведется в нашей стране, направлена против интересов Украины. У власти находятся люди, которые разрушают государство, институции и систему управления. Фактически делается всё, чтобы не допустить на должности тех людей, которые могли принести пользу стране и обществу", - подчеркнул Бурмич.

Кроме того, народный депутат полагает, что досрочные выборы и перезагрузка власти могут помочь повышению уровня их профессионализма.

"К сожалению, власть не понимает, что она держится на общественном договоре, который был заключен на выборах. И если предвыборные обещания не выполняются - этот договор нарушен и должны быть назначены новые выборы, чтобы у власти оказались профессионалы, а не популисты", - резюмировал нардеп.