Бурмич о санкциях против телеканалов: власть нарушает основы Конституции

Санкции, которые введены решением СНБО против телеканалов UkrLive и "Первый Независимый" , - нарушают сами основы Конституции Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолия Бурмича в эфире телеканала "НАШ".

"Достаточно вспомнить первую статью нашей Конституции: наше государство правовое, демократическое, суверенное и социально ориентированное. И все эти составляющие власть фактически нарушает. Абсолютно неправовым образом осуществляется цензура путем санкций против каналов, а главное - нарушается свобода слова, одна из основ демократии", - заявил парламентарий.

Также народный депутат уверен, что действия власти направлены на то, чтобы деморализовать всех несогласных с их политикой.

"Власть подрывает саму основу украинской государственности, потому что ее цель - разобщить общество. Они добиваются того, чтобы все активные граждане - настоящие патриоты, представители нашей партии, которые борются за благополучие Украины, - были деморализованы и покинули страну. Но у власти ничего не выйдет! Мы всегда будем в Украине, будем бороться за правду и справедливость - и обязательно победим! Я призываю всех не бояться власти, действовать в рамках закона и добиваться верховенства права в нашей стране", - резюмировал Анатолий Бурмич.