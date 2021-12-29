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Трансляцию каналов "Первый независимый" и UkrLive приостановили после введения санкций СНБО

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Среда 29 декабря 2021 14:45
Трансляцию каналов "Первый независимый" и UkrLive приостановили после введения санкций СНБО Фото: Трансляцию каналов "Первый независимый" и UkrLive приостановили (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания SES приостановила трансляцию телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. В частности, после введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

"Вчера вечером мы приостановили трансляцию приведенных телеканалов в связи с введением санкций. SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух украинских телеканалов. Ограничения введены сроком на пять лет.

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