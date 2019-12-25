В Буркина-Фасо в результате атаки террористов погибли десятки мирных жителей

Армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков. Об этом заявил президент страны Рок Марк Кристиан Каборе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В результате боев погибли 35 мирных граждан, четверо военнослужащих и трое полицейских.

По данным агентства, утром группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум. Армия и полиция открыли ответный огонь, успешно отразив нападение. 80 боевиков были уничтожены.

Напомним, 2 декабря в результате нападения на церковь в восточной части Буркина-Фасо было убито не менее 14 человек.

Личность боевиков сразу установить не удалось, а также дальнейшие подробности нападения еще не известны. В заявлении правительства говорится, что вооруженные силы Буркинабе ухаживают за ранеными и обыскивают этот район.

В этом году мятеж исламистов вызвал этническую и религиозную напряженность в Буркина-Фасо, сделав большую часть страны неуправляемой, особенно в северных районах, граничащих с беспокойным Мали.

Ранее сообщалось, что в западноафриканской стране Буркина-Фасо боевики совершили нападение на католическую церковь, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек.