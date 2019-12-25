У Буркіна-Фасо в результаті атаки терористів загинули десятки мирних жителів

Армія Буркіна-Фасо відбила атаку терористів на півночі країни, ліквідувавши 80 бойовиків. Про це заявив президент країни Рок Марк Крістіан Каборе, повідомляє РБК-Україна з посиланням наагентство Reuters.

В результаті боїв загинули 35 мирних громадян, четверо військовослужбовців і троє поліцейських.

За даними агентства, вранці група терористів атакувала військових недалеко від міста Арбинда, в північній провінції Сум. Армія і поліція відкрили у відповідь вогонь, успішно відбивши напад. 80 бойовиків були знищені.

Нагадаємо, 2 грудня в результаті нападу на церкву в східній частині Буркіна-Фасо було вбито не менше 14 осіб.

Особистість бойовиків відразу встановити не вдалося, а також подальші подробиці нападу ще не відомі. У заяві уряду йдеться, що збройні сили Буркінабе доглядають за пораненими і обшукують цей район.

У цьому році заколот ісламістів викликав етнічну і релігійну напруженість у Буркіна-Фасо, зробивши велику частину країни некерованою, особливо в північних районах, що межують з неспокійним Малі.

Раніше повідомлялося, що в західноафриканській країні Буркіна-Фасо бойовики здійснили напад на католицьку церкву, що призвело до загибелі щонайменше 6 осіб.