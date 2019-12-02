В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 14 человек

Фото: атака в Буркина-Фасо (twitter.com/yannsinclair)

Подробности пока неизвестны

Правительство заявило, что в воскресенье утром в результате нападения на церковь в восточной части Буркина-Фасо было убито не менее 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что личность боевиков сразу установить не удалось, а также дальнейшие подробности нападения еще не известны. В заявлении правительства говорится, что вооруженные силы Буркинабе ухаживают за ранеными и обыскивают этот район.

В этом году мятеж исламистов вызвал этническую и религиозную напряженность в Буркина-Фасо, сделав большую часть страны неуправляемой, особенно в северных районах, граничащих с беспокойным Мали.

Ранее сообщалось, что в западноафриканской стране Буркина-Фасо боевики совершили нападение на католическую церковь, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек.

РБК-Украина писало, что в Канаде неизвестный на похищенной пожарной машине пытался наехать на людей, посещающих центральный парк Виннипега.