ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 14 человек

Новости » Общество     02.12.2019 - 04:45
В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 14 человек
Фото: атака в Буркина-Фасо (twitter.com/yannsinclair)

Подробности пока неизвестны

Правительство заявило, что в воскресенье утром в результате нападения на церковь в восточной части Буркина-Фасо было убито не менее 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что личность боевиков сразу установить не удалось, а также дальнейшие подробности нападения еще не известны. В заявлении правительства говорится, что вооруженные силы Буркинабе ухаживают за ранеными и обыскивают этот район.

В этом году мятеж исламистов вызвал этническую и религиозную напряженность в Буркина-Фасо, сделав большую часть страны неуправляемой, особенно в северных районах, граничащих с беспокойным Мали.

Ранее сообщалось, что в западноафриканской стране Буркина-Фасо боевики совершили нападение на католическую церковь, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек.

РБК-Украина писало, что в Канаде неизвестный на похищенной пожарной машине пытался наехать на людей, посещающих центральный парк Виннипега.

В Буркина-Фасо французские военные освободили заложников, есть жертвы В Буркина-Фасо в результате нападения на церковь погибли 6 человек
Новости Украины Буркина-Фасо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь