Burisma Group отрицает причастность к взятке руководителю САП

Фото: изъятые средства (facebook.com/sap.gov.ua)

В компании утверждают, что работают исключительно в рамках действующего законодательства

Burisma Group отрицает какую-либо причастность к бывшему высокопоставленному лицу предыдущей власти, который предлагал неправомерную выгоду главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", - заявили в компании.

Напомним, вечером 12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятке в размере 6 млн долларов главе САП. Отмечается, что мужчине помогал чиновник киевского управления ГФС.

По факту рекордной взятки руководству НАБУ и САП уже задержали трех человек. В СМИ фигурирует информация, что среди задержанных - Николай Ильяшенко и Андрей Кича.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

В Burisma Holdings заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.

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Автор: РБК-Украина