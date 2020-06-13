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Burisma Group заперечує причетність до хабаря керівнику САП

Новини » Політика     13.06.2020 - 11:48
Burisma Group заперечує причетність до хабаря керівнику САП
Фото: вилучені кошти (facebook.com/sap.gov.ua)

У компанії стверджують, що працюють виключно в рамках чинного законодавства

Burisma Group заперечує будь-яку причетність до колишньої високопоставленої особи попередньої влади, яка пропонувала неправомірну вигоду голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Burisma Group і її керівництво не мають ніякого відношення до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і деяких ЗМІ про участь у неправомірних діях. Щоб уникнути спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень і припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків і відстоює інтереси енергонезалежності України", - заявили в компанії.

Нагадаємо, увечері 12 червня детективи НАБУ задокументували давання хабаря у розмірі 6 млн доларів голові САП. Наголошується, що чоловікові допомагав чиновник київського управління ДФС.

За фактом рекордного хабаря керівництву НАБУ та САП вже затримали трьох осіб. У ЗМІ фігурує інформація, що серед затриманих Микола Ільяшенко й Андрій Кіча.

Микола Ільяшенко є першим заступником начальника Головного управління ДПС р. в Києві, державний службовець 4 рангу. Ілляшенко працює на цій позиції з 2015 року.

Андрій Кіча вже шість місяців займається індивідуальною адвокатською діяльністю і складається в Національної Асоціації Адвокатів України.

У Burisma Holdings заявляють, що ні Ільяшенко, ні Кіча не є співробітниками Burisma Group і не могли бути ким-небудь уповноваженими на виконання якихось домовленостей.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України НАБУвзяткаСАПBurisma
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