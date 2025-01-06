Трамп планує скасувати заборону Байдена на буріння нафти та газу в прибережних водах США

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може скасувати рішення президента Джо Байдена про заборону на майбутню розробку нафти й газу у прибережних водах Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Що передувало

Чинний президент США Джо Байден на невизначений термін заблокував розробку ресурсів нафти і газу на більш ніж 625 млн акрів прибережних вод. Причина такої заборони полягає у тому, що буріння просто "не виправдовує ризиків" і "не потрібне" для забезпечення енергетичних потреб держави.

Заборону встановлено на основі федерального закону, який надає президентам США право обмежувати території для видобутку нафти без можливості скасування таких рішень. Цей механізм застосовували президенти обох партій для захисту коралових рифів та морських екосистем.

Водночас у центральній і західній частинах Мексиканської затоки, що забезпечують 14% національного видобутку нафти й газу, нові ліцензії на розробки поки залишаються можливими.

Реакція Трампа

Водночас Трамп заявив, що спробує скасувати рішення Байдена про постійну заборону на майбутню розробку нафти і газу на шельфі в деяких частинах Атлантичного і Тихого океанів.

"Я щойно дізнався, що Байден заборонив будь-яке буріння нафти і газу на 625 мільйонах акрів прибережної території США. Послухайте, це просто смішно. Я негайно скасую цю заборону", - заявив Трамп.

Видобуток нафти та газу у США

Видобуток нафти і газу є ключовим сектором енергетики США та важливим джерелом економічного зростання. Основними районами видобутку є Техас, Північна Дакота, Нью-Мексико та федеральні території Мексиканської затоки. Завдяки розвитку технологій, зокрема гідророзриву пласта (фрекінгу), США стали одним із найбільших виробників нафти та природного газу у світі.

Федеральний уряд США регулює видобуток нафти та газу на державних землях і шельфах через ліцензування та контроль за дотриманням екологічних норм. Однак питання розробки нових родовищ часто стає предметом політичних суперечок. Адміністрації різних президентів по-різному підходять до цього питання: деякі з них розширюють доступ до нових територій для видобутку, тоді як інші, навпаки, обмежують буріння задля захисту довкілля.

Останніми роками значну увагу приділяють зменшенню залежності від викопного палива та переходу до відновлюваних джерел енергії. Проте нафта й газ залишаються важливими елементами енергетичної політики США, особливо в контексті енергетичної незалежності країни та експорту енергоносіїв.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США. Постачання відбувалось через Грецію.