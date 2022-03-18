Burger King не может уйти с российского рынка. Партнер в РФ отказывается закрывать рестораны

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King не может закрыть свои рестораны на территории Российской Федерации поскольку партнер сети в России отказывается это делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна Restaurant Brands International, которому принадлежит сеть Burger King.
Burger King вышел на рынок России 10 лет назад через совместное предприятие. У компании есть три партнера по совместным предприятиям в России, которые контролируются бизнесменом Александром Колобовым.
Он имеет большой опыт работы в ресторанном бизнесе и отвечает за повседневную деятельность и надзор за около 800 ресторанами в России.
"Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать… Хотим ли мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить работу? Нет", - заявил глава Restaurant Brands International Дэвид Шир.
Он также подчеркнул, что нет никаких юридических положений, которые позволяли бы компании в одностороннем порядке изменять договор или позволили любому из партнеров просто уйти или аннулировать соглашение о сотрудничестве.
При этом компания обязалась перенаправлять любую прибыль, которую она получает от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, компания внесла пожертвование в размере миллиона долларов.
Отметим, что в прошлом году генеральный директор "Bimbo QSR Украина" Игорь Мариаш заявил о том, что Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году. Он говорил, что компания нашла партнера, но его имя так и не назвал. В СМИ писали, что развивать сеть якобы будет АЗС ОККО.
Напомним, Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказался от новых инвестиций и расширений деятельности в РФ.
Ранее российский рынок покинула известная сеть быстрого питания McDonald's. Кроме того, владелец KFC и Pizza Hut также решил закрыть рестораны на территории России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.