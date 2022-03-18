Burger King не может уйти с российского рынка. Партнер в РФ отказывается закрывать рестораны

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King не может закрыть свои рестораны на территории Российской Федерации поскольку партнер сети в России отказывается это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна Restaurant Brands International, которому принадлежит сеть Burger King.

Burger King вышел на рынок России 10 лет назад через совместное предприятие. У компании есть три партнера по совместным предприятиям в России, которые контролируются бизнесменом Александром Колобовым.

Он имеет большой опыт работы в ресторанном бизнесе и отвечает за повседневную деятельность и надзор за около 800 ресторанами в России.

"Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать… Хотим ли мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить работу? Нет", - заявил глава Restaurant Brands International Дэвид Шир.

Он также подчеркнул, что нет никаких юридических положений, которые позволяли бы компании в одностороннем порядке изменять договор или позволили любому из партнеров просто уйти или аннулировать соглашение о сотрудничестве.

При этом компания обязалась перенаправлять любую прибыль, которую она получает от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, компания внесла пожертвование в размере миллиона долларов.

Отметим, что в прошлом году генеральный директор "Bimbo QSR Украина" Игорь Мариаш заявил о том, что Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году. Он говорил, что компания нашла партнера, но его имя так и не назвал. В СМИ писали, что развивать сеть якобы будет АЗС ОККО.