Бунт Пригожина в Росії. США очікували "набагато більше кровопролиття", - CNN

За словами анонімного офіційного представника США, він був здивований, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам "Вагнера", коли вони просувалися до Ростова і в напрямку Москви.

Ще більший подив, за його словами, викликала швидкість угоди, яка була укладена між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Кремлем.

"Я знаю, що, за нашими оцінками, вона мала бути набагато більш жорстокою і кривавою", - сказав чиновник.

За даними видання, за кілька днів до "маршу вагнерівців" американська розвідка вважала, що Пригожин збирається кинути виклик російському керівництву.

Бунт Пригожина в РФ

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, аби "розібратися з беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним.

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глава Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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