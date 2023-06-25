Бунт Пригожина в России. США ожидали "гораздо большего кровопролития", - CNN

Американская разведка ожидала, что "марш вагнеровцев" на Москву наткнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "гораздо более кровавым, чем был".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
По словам анонимного официального представителя США, он был удивлен, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам "Вагнера", когда они продвигались в Ростов и в направлении Москвы.
Еще большее удивление, по его словам, вызвала скорость сделки, которая была заключена между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем.
"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна была быть гораздо более жестокой и кровавой", - сказал чиновник.
По данным издания, за несколько дней до "марша вагнеровцев" американская разведка считала, что Пригожин собирается бросить вызов российскому руководству.
Напомним, вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.
Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.
Кроме того, сегодня стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.
Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.
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