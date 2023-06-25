ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бунт Пригожина в Росії. США очікували "набагато більше кровопролиття", - CNN

Новость на русском →
США, Неділя 25 червня 2023 21:07
Бунт Пригожина в Росії. США очікували "набагато більше кровопролиття", - CNN Фото: найманці ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська розвідка очікувала, що "марш вагнерівців" на Москву наштовхнеться набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами анонімного офіційного представника США, він був здивований, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам "Вагнера", коли вони просувалися до Ростова і в напрямку Москви.

Ще більший подив, за його словами, викликала швидкість угоди, яка була укладена між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Кремлем.

"Я знаю, що, за нашими оцінками, вона мала бути набагато більш жорстокою і кривавою", - сказав чиновник.

За даними видання, за кілька днів до "маршу вагнерівців" американська розвідка вважала, що Пригожин збирається кинути виклик російському керівництву.

Бунт Пригожина в РФ

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, аби "розібратися з беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним.

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.
Крім того, сьогодні стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глава Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Євген Пригожин Вагнерівці Переворот в Росії
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени