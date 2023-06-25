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Бунт Пригожина в России. США ожидали "гораздо большего кровопролития", - CNN

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США, Воскресенье 25 июня 2023 21:07
Бунт Пригожина в России. США ожидали "гораздо большего кровопролития", - CNN Фото: наемники ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская разведка ожидала, что "марш вагнеровцев" на Москву наткнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "гораздо более кровавым, чем был".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам анонимного официального представителя США, он был удивлен, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам "Вагнера", когда они продвигались в Ростов и в направлении Москвы.

Еще большее удивление, по его словам, вызвала скорость сделки, которая была заключена между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем.

"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна была быть гораздо более жестокой и кровавой", - сказал чиновник.

По данным издания, за несколько дней до "марша вагнеровцев" американская разведка считала, что Пригожин собирается бросить вызов российскому руководству.

Бунт Пригожина в РФ

Напомним, вчера главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Кроме того, сегодня стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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