Бунт экс-бойцов "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО: ранен правоохранитель

Бойцы "Торнадо" оказывали сопротивление силовикам во время обысков в их камере

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО в результате потасовки пострадал правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Во время проведения обыска фигуранты уголовного производства оказывали сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последним причинены телесные повреждения.

"Были проведены обыски. Наши сотрудники вместе с сотрудниками военной прокуратуры и СБУ пришли к камерам "торнадивцев", они совершили сопротивление. Были применены самодельные взрывные пакеты. Также у них было холодное оружие. Один из взрывных пакетов был активирован, один наш сотрудник был травмирован", - цитирует пресс-секретаря заместителя министра юстиции Юрия Маслака "Радио Свобода".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, возле Лукьяновского СИЗО в Киеве между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком произошла потасовка.

Как известно, экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.