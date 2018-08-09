Бунт екс-бійців "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО: поранений правоохоронець

Бійці "Торнадо" чинили опір силовикам під час обшуків в їх камері

У Києві біля Лук'янівського СІЗО в результаті бійки постраждав правоохоронець. Про це повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак, передає "Радіо Свобода".

За його словами, бійці "Торнадо" чинили опір силовикам під час обшуків в їх камері.

"Були проведені обшуки. Наші співробітники разом з працівниками військової прокуратури і СБУ прийшли до камер "торнадівців", вони вчинили опір. Були застосовані саморобні вибухові пакети. Також у них була холодна зброя. Один з вибухових пакетів був активований, один наш співробітник був травмований", - повідомив Маслак.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, біля Лук'янівського СІЗО в Києві між активістами, які намагалися перешкодити етапуванню бійців "Торнадо", і спікером заступника міністра юстиції Юрієм Маслаком сталася бійка.

Як відомо, екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

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