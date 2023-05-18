Бункери не допоможуть. ГУР пророкує масштабні процеси у РФ, Путін від них не сховається

"Звичайно інформація про всю бункерну мережу (Путіна, - ред.) присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись - ні, не можна, реальність дожене і там", - каже Юсов.

Представник ГУР пояснив, це не обов'язково означає, що треба ховатись буквально від якихось ракет і боєголовок.

"Ні. Мова йде про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть", - заявив Юсов.

На уточнююче питання, як часто Путін покидає бункер, він відповів, що це відбувається регулярно.

"Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під цим словом. Бо чи є впевнені ви (у зверненні до журналістки - ред.), що справжній Путін живий? Тут тривають ще дискусії", - зауважив Юсов.

Він навів приклад із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Який, за словами Юсова, не має двійників.

"Тому він (Лукашенко - ред.) іноді хворіє. Що стосується Путіна - ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно чим один від одного відрізняється. А далі, чи справжній, тут уже експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі", - підсумував представник ГУР.

Що відомо про бункер Путіна

Нагадаємо, нещодавно журналісти опублікували схеми та креслення бункера Путіна у Геленджику Краснодарського краю РФ. На них видно, що під будівлею на глибині близько 50 метрів розташовані укріплені приміщення та тунелі. Зокрема, журналісти припустили, що тунелі можуть витримати влучання бомби та хімічну атаку.

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