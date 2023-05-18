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Бункеры не помогут. ГУР предрекает масштабные процессы в РФ, Путин от них не спрячется

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров. Когда начнутся масштабные процессы на территории уже самой РФ, ему не удастся скрыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Конечно информация о всей бункерной сети (Путина, - ред.) присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться - нет, нельзя, реальность догонит и там", - говорит Юсов.

Представитель ГУР объяснил, что это не обязательно означает, что нужно прятаться буквально от каких-то ракет и боеголовок.

"Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", - заявил Юсов.

На уточняющий вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.

"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Ибо уверены ли вы (в обращении к журналистке - ред.), что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", - заметил Юсов.

Он привел пример с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. У которого, по словам Юсова, нет двойников.

"Поэтому он (Лукашенко - ред.) иногда болеет. Что касается Путина - мы понимаем, что речь идет об использовании технологии двойников. Знаем примерно чем друг от друга отличается. А дальше, настоящий ли, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале ", - подытожил представитель ГУР.

Что известно о бункере Путина

Напомним, недавно журналисты опубликовали схемы и чертежи бункера Путина в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием вглубь около 50 метров расположены укрепленные помещения и тоннели. В частности, журналисты предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.

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