У Бундесвері розраховують, що німецькі танки та БТР доставлять в Україну в березні
Обіцяні Німеччиною танки та бронетранспортери мають прибути до України вже у березні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального інспектора Бундесвера Еберхарда Цорна у Twitter.
"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні у березні", - написав він.
Цорн також наголосив, що Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.
"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", - наголосив він.
Варто зауважити, що Німеччина пообіцяла передати Україні 40 БМП Marder та 14 танків Leopard 2A6.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди анонсували передачу Україні 20 тисяч снарядів для Leopard 2.
Також ми писали, що до Польщі цього тижня прибули українські військові для тренувань на Leopard 2 Канади, які вже перебувають там.
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