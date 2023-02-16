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В Бундесвере рассчитывают, что немецкие танки и БТР доставят в Украину в марте

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Берлин, Четверг 16 февраля 2023 15:47
В Бундесвере рассчитывают, что немецкие танки и БТР доставят в Украину в марте Фото: в Бундесвере рассчитывают, что немецкие танки и БТР доставят в Украину в марте (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Иван Носальский

Обещанные Германией танки и бронетранспортеры должны прибыть в Украину уже в марте 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна в Twitter.

"Я предполагаю, что наши Leopard и Marder будут использоваться в Украине в марте", - написал он.

Цорн также подчеркнул, что Украине предоставят не только технику, но и комплекты запасных частей и необходимых боеприпасов.

"Если мы решим поставить систему вооружения, то мы также сделаем ее устойчивой", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что Германия пообещала передать Украине 40 БМП Marder и 14 танков Leopard 2A6.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды анонсировали передачу Украине 20 тысяч снарядов для Leopard 2.

Также мы писали, что в Польшу на этой неделе прибыли украинские военные для тренировок на Leopard 2 Канады, которые уже находятся там.

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