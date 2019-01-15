ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Бундесвере задержали иранского шпиона

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 14:14
В Бундесвере задержали иранского шпиона
Фото: полиция (main-echo.de)

Абдул-Хамида несколько лет работал в иранской разведке

В Германии прокуратура обвиняет в шпионстве агента секретной службы Абдул-Хамида, который работал в вооруженных силах Германии в качестве эксперта по языку и советника по культуре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.

Как заявил генпрокурор, Абдул-Хамида несколько лет работал в иранской разведке. Он имел доступ к конфиденциальной информации, такой как размещение войск в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС). В частности, были опубликованы номера телефонов, данные кредитных карт, адреса, личные и внутрипартийные документы, как вот данные паспортов и счетов, письма, приглашения, прочее.

Позже полиция Германии заявила, что за кражу личных данных немецких политиков задержала мужчину с федеральной земли Гессен. Им оказался 20-летний юноша.

США проведут в Польше саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке Помпео объявил США врагом Тегерана, - МИД Ирана
Новости Украины ГерманияшпионИранБундесвер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь