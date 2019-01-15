В Бундесвере задержали иранского шпиона

Фото: полиция (main-echo.de)

Абдул-Хамида несколько лет работал в иранской разведке

В Германии прокуратура обвиняет в шпионстве агента секретной службы Абдул-Хамида, который работал в вооруженных силах Германии в качестве эксперта по языку и советника по культуре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.

Как заявил генпрокурор, Абдул-Хамида несколько лет работал в иранской разведке. Он имел доступ к конфиденциальной информации, такой как размещение войск в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС). В частности, были опубликованы номера телефонов, данные кредитных карт, адреса, личные и внутрипартийные документы, как вот данные паспортов и счетов, письма, приглашения, прочее.

Позже полиция Германии заявила, что за кражу личных данных немецких политиков задержала мужчину с федеральной земли Гессен. Им оказался 20-летний юноша.