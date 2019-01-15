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У Бундесвері затримали іранського шпигуна

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 14:14
У Бундесвері затримали іранського шпигуна
Фото: поліція (main-echo.de)

Абдул-Хаміда кілька років працював в іранській розвідці

У Німеччині прокуратура звинувачує в шпигунстві агента секретної служби Абдул-Хаміда, який працював в збройних силах Німеччини в якості експерта з мови і радника по культурі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel Online.

Як заявив генпрокурор, Абдул-Хаміда кілька років працював в іранській розвідці. Він мав доступ до конфіденційної інформації, такої як розміщення військ в Афганістані.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених", Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС) Зокрема, були опубліковані номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення тощо.

Пізніше поліція Німеччини заявила, що за крадіжку особистих даних німецьких політиків затримали чоловіка з федеральної землі Гессен. Ним виявився 20-річний юнак.

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