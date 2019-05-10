ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бундесвер заберет на лечение раненых украинских военных

Новости » Политика    10.05.2019 - 20:10
Бундесвер заберет на лечение раненых украинских военных
Иллюстративное фото (twitter.com dityheroiv)

Сегодня в Киев прибыла группа врачей Бундесвера

Бундесвер перевезет в Германию украинских солдат, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе, для прохождения лечения в клиниках Бундесвера в Германии. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Сообщается, что сегодня в Киев прибыла группа врачей Бундесвера. Команда подготовит раненых украинских солдат к отправке в Германию.

"Такого рода помощь Бундесвера в Украине предоставляется уже в восьмой раз. С 2014 по 2019 год Бундесвер перевез всего 112 украинских раненых, из которых 88 прошли стационарное лечение в больницах Бундесвера. Девятерых раненых лечили в гражданских клиниках", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один военнослужащий операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что 8 мая на Донбассе погиб украинский военный, четверо получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Украина требует немедленного освобождения трех кораблей и их экипажей Международный трибунал начал слушания по делу украинских моряков в РФ
Новости Украины ДонбассГерманиявоенныелечение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь