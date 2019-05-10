Бундесвер заберет на лечение раненых украинских военных

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Сегодня в Киев прибыла группа врачей Бундесвера

Бундесвер перевезет в Германию украинских солдат, которые получили ранения во время боевых действий на Донбассе, для прохождения лечения в клиниках Бундесвера в Германии. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Сообщается, что сегодня в Киев прибыла группа врачей Бундесвера. Команда подготовит раненых украинских солдат к отправке в Германию.

"Такого рода помощь Бундесвера в Украине предоставляется уже в восьмой раз. С 2014 по 2019 год Бундесвер перевез всего 112 украинских раненых, из которых 88 прошли стационарное лечение в больницах Бундесвера. Девятерых раненых лечили в гражданских клиниках", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один военнослужащий операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что 8 мая на Донбассе погиб украинский военный, четверо получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.