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Бундесвер забере на лікування поранених українських військових

Новини » Політика    10.05.2019 - 20:10
Бундесвер забере на лікування поранених українських військових
Іллюстративне фото (twitter.com dityheroiv)

Сьогодні до Києва прибула група лікарів Бундесверу

Бундесвер перевезе до Німеччини українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі, для проходження лікування у клініках Бундесверу у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

Повідомляється, що сьогодні до Києва прибула група лікарів Бундесверу. Команда підготує поранених українських солдатів до відправки до Німеччини.

"Такого роду допомога Бундесверу в Україні надається уже увосьме. З 2014 по 2019 рік Бундесвер перевіз загалом 112 українських поранених, з яких 88 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу. Дев'ять поранених лікували у цивільних клініках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 травня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення один військовослужбовець операції Об'єднаних сил.

Також РБК-Україна писало, що 8 травня на Донбасі загинув український військовий, четверо отримали поранення. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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