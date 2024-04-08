Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Видання зазначає, що передавши Литві попереднє командування, Бундесвер робить ще один важливий крок до постійного розміщення бойової бригади на східному кордоні НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір відправити на завдання близько 20 солдатів. Вони також створять умови для розгортання додаткових солдатів.

У зв'язку зі зміною ситуації з безпекою в Європі уряд Німеччини зобов'язався направити до Литви боєздатний бойовий підрозділ, що діє самостійно. Згідно з графіком, бригада має бути введена в дію до 2027 року. Планується постійна присутність близько 4800 солдатів і близько 200 цивільних співробітників Бундесверу, які можуть взяти з собою свої сім'ї.

За даними Міністерства оборони Німеччини, попереднє командування вирушає в Литву разом із начальником штабу сухопутних військ генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом.

До четвертого кварталу 2024 року попереднє командування має зрости до чисельності близько 150 осіб. Армійська бригада буде реорганізована в Литві під назвою Panzerbrigade 45. Після офіційного введення бригади в стрій 2025 року, цього ж року почнеться розгортання інших сил, якщо в Литві буде створено необхідну інфраструктуру.

