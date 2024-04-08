Бундесвер отправил в Литву бригаду для усиления восточного фланга НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Издание отмечает, что передав Литве предварительное командование, Бундесвер делает еще один важный шаг к постоянному размещению боевой бригады на восточной границе НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен отправить на задание около 20 солдат. Они также создадут условия для развертывания дополнительных солдат.

В связи с изменением ситуации с безопасностью в Европе правительство Германии обязалось направить в Литву боеспособное и самостоятельно действующее боевое подразделение. Согласно графику, бригада должна быть введена в строй к 2027 году. Планируется постоянное присутствие около 4800 солдат и около 200 гражданских сотрудников Бундесвера, которые могут взять с собой свои семьи.

По данным Министерства обороны Германии, предварительное командование отправляется в Литву вместе с начальником штаба сухопутных войск генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом.

К четвертому кварталу 2024 года предварительное командование должно вырасти до численности около 150 человек. Армейская бригада будет реорганизована в Литве под названием Panzerbrigade 45. После официального ввода бригады в строй в 2025 году, в этом же году начнется развертывание других сил, если в Литве будет создана необходимая инфраструктура.