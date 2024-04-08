Бундесвер отправил в Литву бригаду для усиления восточного фланга НАТО
Командование Бундесвера отправляется для подготовки к развертыванию немецкой бригады в Литве. Бригада должна усилить восточный фланг НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
Издание отмечает, что передав Литве предварительное командование, Бундесвер делает еще один важный шаг к постоянному размещению боевой бригады на восточной границе НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус намерен отправить на задание около 20 солдат. Они также создадут условия для развертывания дополнительных солдат.
В связи с изменением ситуации с безопасностью в Европе правительство Германии обязалось направить в Литву боеспособное и самостоятельно действующее боевое подразделение. Согласно графику, бригада должна быть введена в строй к 2027 году. Планируется постоянное присутствие около 4800 солдат и около 200 гражданских сотрудников Бундесвера, которые могут взять с собой свои семьи.
По данным Министерства обороны Германии, предварительное командование отправляется в Литву вместе с начальником штаба сухопутных войск генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом.
К четвертому кварталу 2024 года предварительное командование должно вырасти до численности около 150 человек. Армейская бригада будет реорганизована в Литве под названием Panzerbrigade 45. После официального ввода бригады в строй в 2025 году, в этом же году начнется развертывание других сил, если в Литве будет создана необходимая инфраструктура.
НАТО готовится к эскалации
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
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