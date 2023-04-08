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Бундесвер хоче купити засоби придушення БПЛА після шпигунства за навчанням ЗСУ, - ЗМІ

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Німеччинна, Субота 08 квітня 2023 21:27
Бундесвер хоче купити засоби придушення БПЛА після шпигунства за навчанням ЗСУ, - ЗМІ Фото: Бундесвер хоче купити засоби придушення БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили Німеччини планують купити додаткові засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення безпілотних літальних апаратів. Це пов'язано з тим, що за навчанням ЗСУ стежили невідомі особи та використовували БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

"Останніми місяцями фіксувалися польоти підозрілих безпілотників у тих місцях, де проводиться навчання українських військовослужбовців. ЗС ФРН використовують спеціальні засоби придушення дронів HP47", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Бундесвер почав закуповувати нові засоби такого типу через випадки виявлення підозрілих дронів минулого літа. Як передає видання, процес закупівель необхідно прискорити, оскільки наявних спецзасобів придушення замало.

Підозрілі безпілотники минулого року були помічені не лише над військовими полігонами Ідар-Оберштайн у землі Рейнланд-Пфальц та Графенвер у Баварії, де проходять навчання українські військовослужбовці. Tagesspiegel пише, що у Мюнстері стався принаймні один інцидент, який можна кваліфікувати як спробу шпигунства. Там українські військові проходили навчання на БМП Marder та танках Leopard 2.

Військова контррозвідка Німеччини заявляла, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.

В Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

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