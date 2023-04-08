Бундесвер хочет купить средства подавления БПЛА после шпионажа за обучением ВСУ, - СМИ

Вооруженные силы Германии планируют купить дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления беспилотных летательных аппаратов. Это связано с тем, что за обучением ВСУ следили неизвестные лица и использовали БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

"В последние месяцы фиксировались полеты подозрительных беспилотников в тех местах, где проводится обучение украинских военнослужащих. ВС ФРГ используют специальные средства подавления дронов HP47", - говорится в материале.

Отмечается, что Бундесвер начал закупать новые средства такого типа из-за случая обнаружения подозрительных дронов прошлым летом. Как передает издание, процесс закупок необходимо ускорить, поскольку имеющихся спецсредств подавления недостаточно.

Подозрительные беспилотники в прошлом году были замечены не только над военными полигонами Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц и Графенвер в Баварии, где проходят обучение украинские военнослужащие. Tagesspiegel пишет, что в Мюнстере произошел как минимум один инцидент, который можно квалифицировать как попытку шпионажа. Там украинские военные проходили учения на БМП Marder и танках Leopard 2.