У Бундестазі закликали заборонити імпорт сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі

У німецькому Бундестазі закликали до посилення санкцій щодо сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Der Standard.
"Ми в Німеччині та Європі не залежимо від російського зерна, - заявив прес-секретар парламентської групи з сільськогосподарської політики Альберт Штегеманн.
Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін використовує експорт тільки для фінансування своєї військової економіки.
"Цьому необхідно перешкодити. Підвищення тарифів на російське зерно недостатньо", - наголосив політик.
У зв'язку з цим ХДС/ХСС хочуть виступити в Бундестазі за "повну заборону на імпорт усіх сільськогосподарських товарів і продуктів харчування з Росії та Білорусі".
Пропозиція також закликає уряд Німеччини вжити паралельних заходів щодо заборони імпорту на національному рівні, якщо в осяжному майбутньому не вдасться досягти угоди на рівні ЄС.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз та інші країни-партнери Києва послідовно запроваджують санкції проти Росії та її союзників, які підтримують агресію. Серед тих, хто опинився під ударом санкцій - Білорусь, чиє керівництво демонструє тісний зв'язок із Росією.
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко підтримує відкриті дипломатичні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, тим самим демонструючи свою політичну лояльність.
Варто зазначити, що така позиція Білорусі не залишається поза увагою. Раніше повідомлялося, що міністри сільського господарства п'яти європейських країн запропонували Євросоюзу заборонити імпорт зерна із Росії та Білорусі.
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