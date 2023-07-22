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У Бундестазі закликали Червоний Хрест активніше розслідувати долю зниклих українців

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Субота 22 липня 2023 23:26
У Бундестазі закликали Червоний Хрест активніше розслідувати долю зниклих українців Фото: голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має активніше розслідувати долю тисяч громадян України, які зникли безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, передає РБК-Україна з посиланням на dpa.

Вона зазначила, що МКЧХ дистанціювався від свого представництва у Білорусі на тлі скандалу з примусовим вивезенням до цієї країни українських дітей із тимчасово окупованих військами РФ територій.

"Жахливі повідомлення про ганебне вивезення дітей Червоним Хрестом у Білорусі порушують питання про те, наскільки незалежно Червоний Хрест виконує свої обов'язки у нинішньому конфлікті", - сказала Штрак-Циммерманн.

Німецький політик додала, що це "тільки одне з низки повідомлень про зловживання та корупцію" у роботі ЧХ, особливо під час війни РФ проти України.

Депутат закликала МКЧХ докласти більше зусиль щодо розслідування долі 20 тисяч українців, які зникли під час широкомасштабної війни.

Також Штрак-Циммерманн наголосила, що представники організації мають відвідати в'язницю у РФ та побачити, що "відбувається там з українськими в'язнями".

Вона нагадала, що МКЧХ є єдиною установою, яка "взагалі може отримати туди доступ".

Участь Білорусі у незаконному вивезенні українських дітей

Нещодавно, 19 липня, глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов визнав, що "брав, бере, і братиме активну участь" у вивезенні дітей з України.

Нагадаємо, що на початку липня повідомлялося про те, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

Додамо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що влада України підтверджує, що територією Білорусі за участю влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей та військовополонених.

Своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі у примусовій депортації дітей із тимчасово окупованих територій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав суд Гааги заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі.

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