В Бундестаге призвали Красный Крест активнее расследовать судьбу пропавших украинцев
Международный комитет Красного Креста (МККК) должен активнее расследовать судьбу тысяч граждан Украины, которые пропали без вести во время полномасштабного вторжения РФ.
Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
Она отметила, что МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси на фоне скандала с принудительным вывозом в эту страну украинских детей из временно оккупированных войсками РФ территорий.
"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларуси поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте", - сказала Штрак-Циммерманн.
Немецкий политик добавила, что это "только одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции" в работе КК, особенно во время войны РФ против Украины.
Депутат призвала МККК приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч украинцев, пропавших во время широкомасштабной войны.
Также Штрак-Циммерманн подчеркнула, что представители организации должны посетить тюрьму в РФ и увидеть, что "происходит там с украинскими заключенными".
Она напомнила, что МККК является единственном учреждением, которое "вообще может получить туда доступ".
Участие Беларуси в незаконном вывозе украинских детей
Недавно, 19, июля, глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.
Напомним, что в начале июля сообщалось о том, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.
Добавим, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что власти Украины подтверждают, что по территории Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу Красного Креста Беларуси.
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