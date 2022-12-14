У Бундестазі схвалили закупівлю винищувачів F-35 у США, - Reuters

Сьогодні, 14 грудня, бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це один із перших великих оборонних проектів, де Берлін отримає гроші зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, про який канцлер Олаф Шольц оголосив у рамках великої зміни політики через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в лютому.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, коли планують завершити поставки американських винищувачів до Німеччини.
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