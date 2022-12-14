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В Бундестаге одобрили закупку истребителей F-35 у США, - Reuters

Фото: Германия одобрила соглашение с США о закупке истребителей F-35 (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 14 декабря, бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это один из первых крупных оборонных проектов, где Берлин получит деньги из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, о котором канцлер Олаф Шольц объявил в рамках большого изменения политики через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, когда планируют завершить поставки американских истребителей в Германию.

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