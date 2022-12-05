ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю американських винищувачів F-35

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 05 грудня 2022 04:58
Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю американських винищувачів F-35 Фото: Німеччина виділить понад 10 млрд доларів на закупівлю F-35 (media.defense.gov)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина направить майже 10,5 млрд доларів на купівлю 35 американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що поставити винищувачі планується у період із 2026 по 2029 рік. Гроші на їх придбання виділять зі спеціального фонду для зміцнення Збройних сил Німеччини обсягом 100 млрд доларів.

За інформацією агентства, ФРН також отримає ракети класу "повітря - земля" та наземну інфраструктуру.

Раніше Держдепартамент США схвалив продаж Німеччини винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
ЗСУ нарощують темпи контрнаступу в Луганській області: карти боїв
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії