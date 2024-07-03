У Бундестазі схвалили закупівлю понад 100 танків Leopard 2
Комітет з оборони німецького Бундестагу ухвалив рішення про закупівлю 105 основних бойових танків Leopard 2A8.
Про це голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.
"Ми повністю оснащуємо литовську бригаду бойовими танками, замінюючи старі Leo2 в армії та створюючи простір для подальших поставок в Україну", - заявив він.
Згідно з представленою інформацією, обсяг замовлення становить майже три мільярди євро.
"Великі замовлення, подібні до цього, показують, що ми серйозно ставимося до нашої оборони і підтримки України в довгостроковій перспективі", - підкреслив Фабер.
Збройова компанія KNDS постачатиме танки Бундесверу до 2030 року.
Leopard 2 для України
18 танків Leopard 2, наданих Україні Німеччиною, вже беруть участь у бойових діях на фронті. На жаль, деякі з них зазнали пошкоджень.
Ремонт цих танків здійснюється союзниками України, оскільки наша країна поки що не має необхідних ресурсів для цього.
Німеччина не єдина країна, яка надала Україні Leopard 2. Польща, Португалія, Іспанія, Нідерланди та Данія також вже передали або планують передати Україні ці танки.
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