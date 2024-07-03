У Бундестазі схвалили закупівлю понад 100 танків Leopard 2

Комітет з оборони німецького Бундестагу ухвалив рішення про закупівлю 105 основних бойових танків Leopard 2A8.

Про це голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

"Ми повністю оснащуємо литовську бригаду бойовими танками, замінюючи старі Leo2 в армії та створюючи простір для подальших поставок в Україну", - заявив він.

Згідно з представленою інформацією, обсяг замовлення становить майже три мільярди євро.

"Великі замовлення, подібні до цього, показують, що ми серйозно ставимося до нашої оборони і підтримки України в довгостроковій перспективі", - підкреслив Фабер.

Збройова компанія KNDS постачатиме танки Бундесверу до 2030 року.