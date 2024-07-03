В Бундестаге одобрили закупку более 100 танков Leopard 2

Комитет по обороне немецкого Бундестага принял решение о закупке 105 основных боевых танков Leopard 2A8.

Об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

"Мы полностью оснащаем литовскую бригаду боевыми танками, заменяя старые Leo2 в армии и создавая пространство для дальнейших поставок в Украину", - заявил он.

Согласно представленной информации, объем заказа составляет почти три миллиарда евро.

"Крупные заказы, подобные этому, показывают, что мы серьезно относимся к нашей обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Фабер.

Оружейная компания KNDS будет поставлять танки Бундесверу до 2030 года.