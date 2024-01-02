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У Бундестазі розкритикували повільний ремонт переданих Україні Leopard 2

Фото: у Бундестазі розкритикували повільний ремонт переданих Україні Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Передані українським захисникам німецькі танки Leopard 2, які зазнали пошкоджень на фронті, ремонтують повільно. Допомогу необхідно прискорити.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online.

"Підтримувати скільки буде потрібно" залишиться лише фразою, якщо ми не продовжуватимемо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами значно більшою мірою", - зазначила вона.

За словами Штрак-Циммерман, Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, а далекобійні ракети Taurus "необхідно передати негайно".

"І європейська коаліція F-16, про яку багато розмовляли, має набрати швидкість , якщо ми хочемо протистояти повітряній перевагі Росії. Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) розраховує на те, що ми злякаємося власної сміливості. І він, очевидно, має рацію. Ця нерішучість така гірка", - додала вона.

Leopard 2 для України

Нагадаємо, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2. Декілька одиниць такої техніки було пошкоджено під час операцій на фронті.

Ремонт таких танків продовжується. Його проводять союзники України, оскільки наша країна не має таких можливостей.

Варто зауважити, що Німеччина - не єдина країна, яка передала Україні Leopard 2. Такі танки також уже поставили чи поставлять Польща, Португалія, Іспанія, Нідерланди, Данія.

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