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В Бундестаге раскритиковали медленный ремонт переданных Украине Leopard 2

Фото: в Бундестаге раскритиковали медленный ремонт переданных Украине Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переданные украинским защитникам немецкие танки Leopard 2, которые получили повреждения на фронте, ремонтируют медленно. Помощь необходимо ускорить.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online.

"Поддерживать сколько потребуется" останется только фразой, если мы не будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени", - отметила она. 

По словам Штрак-Циммерман, Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, а дальнобойные ракеты Taurus "необходимо передать немедленно". 

"И европейская коалиция F-16, о которой много разговаривали, должна набрать скорость, если мы хотим противостоять воздушному превосходству России. Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) рассчитывает на то, что мы испугаемся собственной смелости. И он, очевидно, прав. Эта нерешительность так горька", - добавила она. 

Leopard 2 для Украины

Напомним, Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Несколько единиц такой техники были повреждены во время операций на фронте. 

Ремонт таких танков продолжается. Его проводят союзники Украины, поскольку у нашей страны нет таких возможностей. 

Стоит заметить, что Германия - не единственная страна, которая передала Украине Leopard 2. Такие танки также уже поставили или поставят Польша, Португалия, Испания, Нидерланды, Дания.

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