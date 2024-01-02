В Бундестаге раскритиковали медленный ремонт переданных Украине Leopard 2

"Поддерживать сколько потребуется" останется только фразой, если мы не будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени", - отметила она.

По словам Штрак-Циммерман, Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, а дальнобойные ракеты Taurus "необходимо передать немедленно".

"И европейская коалиция F-16, о которой много разговаривали, должна набрать скорость, если мы хотим противостоять воздушному превосходству России. Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) рассчитывает на то, что мы испугаемся собственной смелости. И он, очевидно, прав. Эта нерешительность так горька", - добавила она.

Leopard 2 для Украины

Напомним, Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Несколько единиц такой техники были повреждены во время операций на фронте.

Ремонт таких танков продолжается. Его проводят союзники Украины, поскольку у нашей страны нет таких возможностей.

Стоит заметить, что Германия - не единственная страна, которая передала Украине Leopard 2. Такие танки также уже поставили или поставят Польша, Португалия, Испания, Нидерланды, Дания.