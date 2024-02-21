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У Бундестазі оцінили, коли ЗСУ можуть "взяти гору" у війні з Росією

Фото: голова комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом. Однак українська армія може взяти гору у 2025 році за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї.

Про це заявив голова комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hasepost.

Він оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.

"Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту цього року", - сказав Хофрайтер.

Він додав, що наступальні дії з боку України малоймовірні. 

"Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США", - підкреслив політик. 
Він зазначив, що якщо "виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться", то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії". За його словами, за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається "найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці".

Допомога Німеччині Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.

Нещодавно Шольц заявив, що Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки і ракети для систем ППО.

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