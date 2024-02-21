RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бундестаге оценили, когда ВСУ могут "одержать верх" в войне с Россией

Фото: глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Валерия Полищук

Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время. Однако украинская армия может одержать верх в 2025 году при соответствующей поддержке со стороны европейских производителей оружия.

Об этом заявил глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hasepost.

Он оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", - сказал Хофрайтер.

Он добавил, что наступательные действия со стороны Украины маловероятны. 

"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", - подчеркнул политик. 

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонительной войне против России". По его словам, при условии, что Россия не предпримет дальнейших территориальных захватов, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Недавно Шольц заявил, что Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБундестагВСУ