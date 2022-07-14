В Бундестаге заявили об отсутствии сигналов для переговоров с Путиным

Политик считает, что война в Украине не будет решена на поле боя абсолютной победой, а только путем переговоров и соглашений. Именно так заканчивались войны в прошлом, добавил он.

"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня, для возобновления дипломатических переговоров. Однако пока такие сигналы отсутствуют", - заявил Мютцених.

При этом он подчеркнул, что нельзя заставить вести переговоры о прекращении войны.

"Если президент Путин будет готов к конструктивной дискуссии с главами государств и правительств ЕС и НАТО, соответственно, а также Украины, мы не должны исключать этого в принципе", - добавил политик.