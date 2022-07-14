UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бундестаге заявили об отсутствии сигналов для переговоров с Путиным

Фото: лидер немецкой парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

На данный момент отсутствуют какие-либо сигналы для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил лидер немецкой парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Политик считает, что война в Украине не будет решена на поле боя абсолютной победой, а только путем переговоров и соглашений. Именно так заканчивались войны в прошлом, добавил он.

"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня, для возобновления дипломатических переговоров. Однако пока такие сигналы отсутствуют", - заявил Мютцених.

При этом он подчеркнул, что нельзя заставить вести переговоры о прекращении войны.

"Если президент Путин будет готов к конструктивной дискуссии с главами государств и правительств ЕС и НАТО, соответственно, а также Украины, мы не должны исключать этого в принципе", - добавил политик.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видно возможностей для переговоров с Путиным из-за войны в Украине.

Кроме того, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Кремлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
БундестагГерманияВойна России против Украины