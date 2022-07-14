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У Бундестазі заявили про відсутність сигналів для переговорів з Путіним

Фото: лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

На даний момент відсутні будь-які сигнали для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Політик вважає, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою абсолютною перемогою, а тільки шляхом переговорів і угод. Саме так закінчувалися війни в минулому, додав він.

"Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, що вказують на можливе припинення вогню, для відновлення дипломатичних переговорів. Однак поки такі сигнали відсутні", - заявив Мютценіх.

При цьому він підкреслив, що не можна змусити вести переговори про припинення війни.

"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - додав політик.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не видно можливостей для переговорів з Путіним через війну в Україні.

Крім того, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.

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