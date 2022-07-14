У Бундестазі заявили про відсутність сигналів для переговорів з Путіним

Політик вважає, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою абсолютною перемогою, а тільки шляхом переговорів і угод. Саме так закінчувалися війни в минулому, додав він.

"Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, що вказують на можливе припинення вогню, для відновлення дипломатичних переговорів. Однак поки такі сигнали відсутні", - заявив Мютценіх.

При цьому він підкреслив, що не можна змусити вести переговори про припинення війни.

"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - додав політик.