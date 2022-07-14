ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бундестаге заявили об отсутствии сигналов для переговоров с Путиным

Новина українською →
Берлин, Четверг 14 июля 2022 11:01
В Бундестаге заявили об отсутствии сигналов для переговоров с Путиным Фото: лидер немецкой парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

На данный момент отсутствуют какие-либо сигналы для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил лидер немецкой парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Политик считает, что война в Украине не будет решена на поле боя абсолютной победой, а только путем переговоров и соглашений. Именно так заканчивались войны в прошлом, добавил он.

"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, указывающие на возможное прекращение огня, для возобновления дипломатических переговоров. Однако пока такие сигналы отсутствуют", - заявил Мютцених.

При этом он подчеркнул, что нельзя заставить вести переговоры о прекращении войны.

"Если президент Путин будет готов к конструктивной дискуссии с главами государств и правительств ЕС и НАТО, соответственно, а также Украины, мы не должны исключать этого в принципе", - добавил политик.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видно возможностей для переговоров с Путиным из-за войны в Украине.

Кроме того, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что западные партнеры не будут подталкивать Украину к мирным переговорам с Кремлем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундестаг Германия Война России против Украины
NEWS
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ