ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бундестазі заявили про відсутність сигналів для переговорів з Путіним

Новость на русском →
Берлін, Четвер 14 липня 2022 11:01
У Бундестазі заявили про відсутність сигналів для переговорів з Путіним Фото: лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

На даний момент відсутні будь-які сигнали для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Політик вважає, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою абсолютною перемогою, а тільки шляхом переговорів і угод. Саме так закінчувалися війни в минулому, додав він.

"Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, що вказують на можливе припинення вогню, для відновлення дипломатичних переговорів. Однак поки такі сигнали відсутні", - заявив Мютценіх.

При цьому він підкреслив, що не можна змусити вести переговори про припинення війни.

"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - додав політик.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не видно можливостей для переговорів з Путіним через війну в Україні.

Крім того, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундестаг Германия Війна Росії проти України
NEWS
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ