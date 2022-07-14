У Бундестазі заявили про відсутність сигналів для переговорів з Путіним
На даний момент відсутні будь-які сигнали для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.
Про це заявив лідер німецької парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Політик вважає, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою абсолютною перемогою, а тільки шляхом переговорів і угод. Саме так закінчувалися війни в минулому, додав він.
"Ми завжди повинні мати можливість використовувати певні сигнали, що вказують на можливе припинення вогню, для відновлення дипломатичних переговорів. Однак поки такі сигнали відсутні", - заявив Мютценіх.
При цьому він підкреслив, що не можна змусити вести переговори про припинення війни.
"Якщо президент Путін буде готовий до конструктивної дискусії з главами держав і урядів ЄС і НАТО, відповідно, а також України, ми не повинні виключати цього в принципі", - додав політик.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не видно можливостей для переговорів з Путіним через війну в Україні.
Крім того, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.