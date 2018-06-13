В бундестаге считают, что Германия должна активнее помогать освобождению Сенцова

Немецкие депутаты едины в том, что делу Сенцова необходимо придать как можно большую гласность

Председатель парламентского комитета по правам человека и гуманитарной помощи, представитель Свободной демократической партии Гиде Йенсен неудовлетворительно оценила тот факт, что дело Олега Сенцова - особенно до начала его голодовки - не особенно широко освещалось в немецких СМИ. Об этом пишет DW.

Так, по ее словам, ситуация с Олегом Сенцовым обсуждается в ходе заседаний возглавляемого ею комитета, однако "печальная правда состоит в том, что большинство подобных случаев становятся широко известны лишь тогда, когда состояние заключенного в тюрьму человека резко ухудшается".

Йенсен назвала недопустимым тот факт, что "активисты, которые борются за свободу слова и свободно высказывают свое мнение, лишены свободы в России, заключены в колонии и отбывают там наказание по совершенно необоснованным обвинениям".

Как сообщает издание, депутаты различных партий, представленных в бундестаге, едины в том, что делу Олега Сенцова необходимо придать как можно большую гласность.

Так, внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур выразил надежду, что во время чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, "ситуация с Олегом Сенцовым получит еще больший резонанс".

"Важно снова и снова выступать с публичными заявлениями и требовать освобождения Олега Сенцова. Любой, кто внешне и внутренне спокойно реагирует на агрессивную политику РФ, ослабляет свою позицию на переговорах с российским руководством и не воспринимается президентом Путиным в качестве серьезного собеседника", - уверен Нурипур.

Отметим, украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 31-й день.

Так, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Россия, при этом он не требует собственного увольнения. До этого Сенцов готовился к голодовке около полутора месяцев. На данный момент его перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролируют медики.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с Сенцовым будет рассмотрена 14 июня 2018 года на пленарной сессии Европейского парламента.

Ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.