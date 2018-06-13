У Бундестазі вважають, що Німеччина повинна активніше допомагати звільненню Сенцова

Німецькі депутати єдині в тому, що справі Сенцова необхідно надати якомога більшого розголосу

Голова парламентського комітету з прав людини та гуманітарної допомоги, представник Вільної демократичної партії Гіді Йенсен незадовільно оцінила той факт, що справу Олега Сенцова - особливо до початку його голодування - не особливо широко висвітлювалося в німецьких ЗМІ. Про це пише DW.

Так, за її словами, ситуація з Олегом Сенцовым обговорюється в ході засідань очолюваного нею комітету, однак "сумна правда полягає в тому, що більшість подібних випадків стають широко відомі лише тоді, коли стан ув'язненої у в'язниці людини різко погіршується".

Йенсен назвала неприпустимим той факт, що "активісти, які борються за свободу слова і вільно висловлюють свою думку, позбавлені волі в Росії, ув'язнені в колонії і відбувають там покарання за абсолютно необґрунтованих звинувачень".

Як повідомляє видання, депутати різних партій, представлених у бундестазі, єдині в тому, що справі Олега Сенцова необхідно надати якомога більшу гласність.

Так, зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90"/"зелені" Омід Нуріпур висловив надію, що під час чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії 14 червня, "ситуація з Олегом Сенцовым отримає ще більший резонанс".

"Важливо знову і знову виступати з публічними заявами і вимагати звільнення Олега Сенцова. Будь-хто, хто зовні і внутрішньо спокійно реагує на агресивну політику РФ, послаблює свою позицію на переговорах з російським керівництвом і не сприймається президентом Путіним в якості серйозного співрозмовника", - упевнений Нуріпур.

Зазначимо, український політв'язень Олег Сенцов голодує вже 31-й день.

Так, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 українських політв'язнів, яких утримує Росія, при цьому він не вимагає власного звільнення. До цього Сенцов готувався до голодування близько півтора місяців. На даний момент його перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я медики контролюють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з Сенцовым буде розглянуто 14 червня 2018 року на пленарній сесії Європейського парламенту.

Раніше Сенцов написав лист лідерам країн G7.