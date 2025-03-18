Німеччина може виділити додаткові 3 млрд євро для України вже в п’ятницю, - Мерц

Лідер партії ХДС та ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що додаткові 3 млрд євро допомоги Україні можуть бути схвалені вже у п’ятницю, 21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Таку заяву Мерц зробив у вівторок, 18 березня, на зустрічі парламентської групи ХДС та її баварської "сестринської" партії - Християнсько-соціального союзу - у Берліні.

За словами Мерца, додаткове фінансування для України залежить від голосування у Бундестазі, де депутати розглядають масштабний план витрат Німеччини, включаючи послаблення жорстких бюджетних обмежень країни.

Партії, які просувають цей пакет допомоги Україні, заявили, що мають достатню підтримку для його ухвалення.

Після Бундестагу законопроєкт ще має пройти голосування у Бундесраті (верхня палата парламенту), яке заплановане на п’ятницю, 21 березня.

"Якщо план отримає "зелене світло", допомога Україні стане однією з перших наших реалізованих ініціатив", - зазначив Мерц.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.

Водночас видання Der Spiegel писало, що канцлер Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.

Однак переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц, який має замінити Шольца, заявив, що його країна все ж таки виділить додаткову допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро.