Бундестаг вирішив долю уряду Шольца: чи будуть дострокові вибори в Німеччині

На голосуванні у Бундестазі було подано 717 голосів, 207 проголосували "за" та висловили довіру Олафу Шольцу. Проти проголосували 394, утрималися 116 депутатів. Голосування відкриває шлях до розпуску парламенту та проведення позачергових виборів.

Тепер Шольц повинен просити федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра розпустити парламент та призначити дострокові вибори до парламенту. На це у федерального президента є 21 день. Ймовірно, вибори відбудуться у 23 лютого.

Однак Шольц залишається тимчасовим лідером до того часу, поки новий уряд не буде сформовано.

При цьому чергові вибори у Німеччині мали відбутися у вересні 2025 року.

Що передувало

Політична ситуація у Німеччині була складною протягом кількох місяців, але загострилася через бюджет на 2025 рік. Причиною стали розбіжності щодо покриття дефіциту в 13 млрд євро.

У результаті в листопаді канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Цей політик також є лідером ВДП, слідом за ним пішли ще кілька міністрів і Шольц втратив більшість.

Таким чином, розпалася "світлофорна" коаліція, що складалася з Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Зелених". Після чого канцлер оголосив, що винесе вотум довіри на голосування в Бундестаг.

Головним фаворитом на дострокових виборах буде опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем, якому пророкують посаду канцлера. На сьогодні його політична сила лідирує із впевненим відривом. Питання в тому, з ким йому доведеться формувати нову коаліцію - із "зеленими" чи соціал-демократами.

За всіх розкладів, антиукраїнські праворадикали з "Альтернатива для Німеччини" та ліворадикальні популісти з "Союзу Сари Вагенкнехт", який також проходить до парламенту, залишаться в опозиції.

