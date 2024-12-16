Бундестаг решил судьбу правительства Шольца: будут ли досрочные выборы в Германии

На голосовании в Бундестаге было подано 717 голосов, 207 проголосовали "за" и выразили доверие Олафу Шольцу.Против проголосовали 394, воздержались 116 депутатов. Голосование открывает путь к роспуску парламента и проведению внеочередных выборов.

Теперь Шольц должен просить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент и назначить досрочные выборы в парламент. На это у федерального президента есть 21 день. Вероятно, выборы состоятся в 23 февраля.

Однако Шольц остается временным лидером до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

При этом очередные выборы в Германии должны были состояться в сентябре 2025 года.

Что предшествовало

Политическая ситуация в Германии была сложной в течение нескольких месяцев, но обострилась из-за бюджета на 2025 год. Причиной стали разногласия относительно покрытия дефицита в 13 млрд евро.

В итоге в ноябре канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Этот политик также является лидером СвДП, вслед за ним ушли еще несколько министров и Шольц потерял большинство.

Таким образом, распалась "светофорная" коалиция, состоявшая из Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Зеленых". После чего канцлер объявил, что вынесет вотум доверия на голосование в Бундестаг.

Главным фаворитом на досрочных выборах будет оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, которому прочат пост канцлера. На сегодня его политическая сила лидирует с уверенным отрывом. Вопрос в том, с кем ему придется формировать новую коалицию - с "зелеными" или социал-демократами.

При всех раскладах, антиукраинские праворадикалы из "Альтернатива для Германии" и леворадикальные популисты из "Союза Сары Вагенкнехт", также проходящего в парламент, останутся в оппозиции.